Daniela Büchner & Ennesto Monté: Liebes-Comeback? Jetzt packt er aus

Ennesto spricht Klartext

"Es passt einfach zwischen uns", erklärt Ennesto in einem Instagram-Livestream der "OK!". Doch ein Liebes-Comeback sollte es seiner Meinung nach nicht geben. "Vor allem, wenn es so laufen würde wie bisher. Man hat immer Angst. Man tut sich gegenseitig keinen Gefallen." Der 46-Jährige hat offenbar noch Gefühle für seine Ex-Freundin, doch: "Die haben alle keine Ahnung, was zwischen uns passiert ist."

Und was sagt Danni dazu? Die postet schon seit Tagen nachdenkliche Sprüche in ihrer Instagram-Story:

"Ich liebe es, jemandem beim Lügen zuzuhören, wenn ich die Wahrheit kenne."

"Ich bereue nicht meine Vergangenheit, sondern nur die Zeit, die ich für falsche Menschen geopfert habe."

"Es ist okay, wenn du deine Zeit mit Menschen verschwendet hast, die nicht richtig waren. Wie sollst du sonst wissen, was richtig ist, ohne zu wissen, was falsch ist?"

Auweia. Nach einem Liebes-Comeback klingt das nun wirklich nicht...