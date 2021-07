Daniela Büchner & Ennesto Monté nach Ausraster: Doch keine Trennung? Jetzt rudert er zurück

Erst vor einigen Tagen gaben Daniela Büchner und Ennesto Monté bekannt, dass sie ihrer Liebe nochmal eine Chance geben. Doch dann die die traurige Wende! Ennesto lieferte sich mit seiner Ex Vanja Rasova einen öffentlichen Shitstorm und beteuerte im selben Atemzug, dass er nichts mehr mit Danni zu tun haben möchte. Definitiv harte Worte! Allerdings scheint es jetzt so, als wenn der Realitystar seinen Gefühlsausbruch mittlerweile wieder bereut. So teilt er nun in seiner "Instagram"-Story eine öffentliche Entschuldigung in der er erklärt: "Es tut mir leid, wenn ich mit meinem Post irgendjemanden verletzt habe, aber ich wusste mir nicht mehr anders zu helfen. Zu viele Psychos gibt es in der Branche, die sich von Dritten einreden lassen, groß in der Branche rauskommen zu können, Hauptsache, man macht andere schlecht." Ob Ennesto seiner Liebe zu Danni damit wohl nochmal neuen Aufschwung verleihen möchte? Wir können definitiv gespannt sein, wie es bei den beiden weitergeht...