Daniela Büchner & Ennesto Monté: Pikanter Sex-Eklat

In dem Gespräch haute Ennesto einen Sex-Spruch nach dem nächsten raus. Beispiel gefällig? Auf die Frage "Schauen Sie Pornos?" erwiderte Ennesto: "Also ich bin tatsächlich kein Fan davon. Ich werde da ganz sicher nichts Besseres finden als ich jeden Tag erlebe." Und weiter: "Sie sprechen nicht so gut Englisch, Herr Monté?", wollte der Interviewer wissen. Seine schlüpfrige Antwort: "Meine Zunge spricht alle Sprachen." Außerdem offenbarte der Reality-TV-Star, dass er mal als Toy Boy gearbeitet hat und gerne Sex mit einem Mann hätte. Klar, dass diese Aussagen bei seiner Freundin Danni überhaupt nicht gut ankamen. Immer wieder verdrehte sie während des Interviews die Augen.