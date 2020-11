Daniela Büchner & Ennesto: So lange sind sie wirklich schon ein Paar!

Wie Anastasiya, die Ex von Ennesto, nun im Interview mit "Gala" berichtet, soll Daniela ihr schon vor einigen Wochen berichtet haben, dass sie mit Ennesto liiert ist. So erklärt Anastasiya: "Vor einigen Wochen hat Danni mich angerufen und mir alles verraten." Sie ergänzt: "Ich habe es schon geahnt. Man kann das schwer beschreiben, aber wir Frauen haben immer so ein bestimmtes Bauchgefühl. Ich hatte immer so ein Gefühl, dass vielleicht etwas zwischen den beiden entstehen könnte." Was Danni und Ennesto darüber denken, ist nicht bekannt. Bis jetzt äußerten sie sich noch nicht dazu...