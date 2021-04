Daniela Büchner & Ennesto: Überraschendes Liebes-Outing

Kommt es jetzt etwa zum Liebescomeback? "Also, falls du das siehst: Ich vermisse dich und ja, ich liebe dich", gestand Danni erst vor kurzem auf Instagram. Ennesto scheint, nicht ganz abgeneigt zu sein. "Ich finde es sehr stark, so eine Aussage öffentlich zu machen. Das können nur Menschen, die wirklich lieben. Sie hat sich dabei von ihrer besten Seite gezeigt und ich muss sagen, ich war schon beeindruckt", so der TV-Star. Bleibt abzuwarten, ob sie ihrer Liebe wirklich noch eine Chance geben...

Danni ist stolze Fünffach-Mama. Im Video seht ihr all ihre Kinder auf einen Blick: