Daniela Büchner & Jens Büchner: Danni teilt jetzt mit ihren Fans die ganze Wahrheit

"Also ich kann mich dran erinnern - da kommen mir auch die Tränen -, im März 2018, als wir eröffnet haben, was hier los war mit den ganzen Luftballons und wie stolz Jens war, aber auch, im selben Jahr, wie gestresst er war, wie kaputt wir waren, wie diese Krankheit dann plötzlich kam", berichtet Danni nun gegenüber "Prominent". Auch wenn Jens stets so schien, als würde ihm der "Faneterina"-Job nichts ausmachen, ging ihm die Arbeit wohl scheinbar dennoch ganz schön an die Substanz.