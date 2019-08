Daniela Büchner: Unerwarteter Neuanfang nach Jens' Tod!

Neun Monate ist es mittlerweile her, dass Jens Büchner an den Folgen seiner Krebserkrankung starb. Jetzt wagt seine Witwe Daniela einen überraschenden Neuanfang...

Der Schmerz sitzt immer noch tief! Im November letzten Jahren musste sich von ihrem geliebten Mann Jens für immer verabschieden. Seitdem ist nichts mehr wie voher.

Daniela Büchner kann endlich wieder lächeln

Jetzt hat Daniela eine Entscheidung getroffen. Sie will sich endlich wieder sexy und weiblich fühlen. "Ich will sehen, dass ich noch attraktiv aussehe", erklärt sie gegenüber . Deshalb machte sie ein Umstyling - und wurde anschließend von Fotografin Nicole Langholz abgelichtet. Normalerweise hat die Vollblut-Mama für so etwas keine Zeit. "Das ist einer der ersten Nachmittage, an dem ich nur was für mich tue. Sonst bin ich Mama und muss was für die Faneteria tun."

Daniela Büchner: Offenes Statement zur neuen Beziehung

Sohn Volkan hatte einen schlimmen Unfall

Gestern Abend war Danni übrigens wieder bei " - Viva Mallorca" zu sehen. Besonders Sohn Volkan bereitete ihr Sorgen. Der 17-Jährige wurde vom einem Auto angefahren - und musste sofort ins Krankenhaus gebracht werden. Mittlerweile geht es Volkan glücklicherweise wieder besser.

Nach Jens' Tod ist für Danni eine Welt zusammen gebrochen. Die traurigen Bilder aus Mallorca seht ihr im Video: