Daniela Büchner: Wundervolle Neuigkeiten! Ihr Glück ist zurück!

Na das ist mal eine Überraschung! Erst kürzlich machte die Meldung die Runde, dass Daniela Büchner mit dem Gedanken spielt, Mallorca zu verlassen. Doch jetzt die unerwartete Wende...

Daniela Büchner: Emotionaler Post zum ersten Todestag von Jens Büchner

Daniela Büchner spricht über Mallorca-Aus

"Mittlerweile weiß ich aber auch gar nicht mehr genau, ob jetzt Mallorca mein Leben ist, ob ich hier immer meinen Lebensabend verbringen werde. Ich war immer schon so ein Fluchttier. Wenn irgendwas kaputtgegangen ist oder irgendwas schiefgegangen ist, wollte ich immer flüchten. Und das Gefühl habe ich gerade auch. Ich möchte am liebsten manchmal flüchten weit weg von hier und weiß eigentlich gar nicht so genau, wohin", verriet Danni erst kürzlich gegenüber "Prominent". Die jüngste Info der Power-Frau zeigt nun jedoch, dass sie zumindest im nächsten Jahr der Balearen-Insel noch erhalten bleibt...

Dannis Fans sind überglücklich

Wie es via " " von " " heißt, soll im nächsten Jahr ihr "Faneteria"-Cafe wieder eröffnen. So heißt es unter dem Post, der Danni und ihre Geschäftspartner Tamara und Marco Gülpen zeigt: "Die Faneteria wird auch 2020 wieder eröffnen!" Weiter ist zu lesen: "Das hat Daniela vor wenigen Stunden im Goodbye Deutschland TALK bei vox.de verraten! Sie wird das Fancafé ihres verstorbenen Mannes gemeinsam mit den Auswanderern und Gastronomen Tamara und Marco auch nächste Saison weiterführen." Das so eine Nachricht von ihren Fans nicht lange unentdeckt bleibt, ist klar: "Wir freuen uns sehr darüber, und wünschen jetzt zunächst einmal eine schöne Winter und Weihnachtszeit" sowie "Super mach weiter so Danni", ist unter dem Post zu lesen. Mehr Fan-Liebe geht definitiv nicht!

