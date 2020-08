Daniela Büchner: Zuckersüße Nachricht an ihre Fans!

Via Instagram teilt Daniela Büchner nun ein paar Schnappschüsse von sich, die sie im Bikini am Strand zeigen. Daniela nutzt die Bilder, um vor allem ihren weiblichen Followern Mut zu zusprechen: "Hey ihr Lieben, ich habe lange überlegt, ob ich die Fotos posten soll! Am Ende des Tages stehen Unmengen an Kommentare wie:- ‚wie kann man sich so zeigen‘- ,Wer keine 36 hat sollte kein Bikini tragen‘ und ganz ehrlich, ich poste es um allen Frauen, die wie ich, die nicht den perfekten Maßen entsprechen Mut zu machen." Wow! Was für eine beeindruckende Aussage, die von ihren Fans nicht lange unkommentiert bleibt!