Daniela Büchner: Zuckersüße Neuigkeiten! Ihre Fans sind außer sich!

Während die letzten Monate für Daniela Büchner alles andere als leicht waren, scheint sich das Lebens-Blatt der Power-Frau endlich wieder zu wenden! So teilt Danni nun einen Schnappschuss mit ihren Fans, der nicht niedlicher sein könnte...

Daniela Büchner verkündet die tolle Botschaft!

Via " " lässt Daniela nun die Bombe platzen und berichtet, dass ihre Zwillinge Diego Armani und Jenna Soraya eingeschult wurden. Sie teilt dazu einen süßen Schnappschuss von sich und ihren Schätzen, zu dem sie kommentiert: "Et Voilà... Meine Twins, Zwerge, Zwillinge... sorry Diego Armani und Jenna Soraya! Einige von euch können unser Schulsystem nicht verstehen, doch ich habe hier die Gesetze in Spanien nicht gemacht, so sorry, NOT sorry. Wie auch immer, ich bin so, so stolz auf meine Zwillinge ....kleine Schulkinder! 4 Schulkinder! Wir schmeißen nachher noch ne kleine Party und natürlich lassen wir auch Luftballons in die Luft steigen! Habt einen schönen Tag! Das so eine Nachricht nicht lange unentdeckt bleibt, ist klar...

Danielas Fans freuen sich für sie!

Wie unter dem Schnappschuss deutlich wird, hat Danni damit bei ihren Anhängern voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren sie: „Alles Gute und eine tolle Zeit in der Schule“ sowie „Was für süße Mäuse.“ Mehr Fan-Liebe geht definitiv nicht! Mal sehen, wann uns Danni mit dem nächsten Schulfoto ihrer Twins überraschen wird. Wir freuen uns schon jetzt!

