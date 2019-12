Daniela Büchner: Zuckersüßes Knutsch-Foto aufgetaucht!

Reddit this

Der Tod von hat bei seiner Ehefrau Daniela viele Narben hinterlassen. Obwohl sie ihren Liebsten schmerzlich vermisst, nahm sie vor einem Jahr all ihren Mut zusammen und startete ein neues Leben. Heute kann sie endlich wieder nach vorne blicken.

Daniela Büchner: Psycho-Kollaps!

Süßes Knutsch-Foto aufgetaucht

Trotzdem ist das Leben ohne Jens für die 41-Jährige noch sehr ungewohnt. Immer wieder teilt sie süße Schnappschüsse aus alten Zeiten mit ihren Fans und schwelgt in Erinnerungen. Auch in der Nacht von Montag zu Dienstag postete Danni ein süßes Knutsch-Foto von sich und Jens in ihrer -Story. „Die Zeit rennt“, schreibt sie mit einem weinenden Emoji dazu.

EIn Foto aus alten Tagen... Foto: Instagram/@dannibuechner

Das Bild entstand vor genau zwei Jahren. Damals ahnte der „ “-Star noch nicht, dass sein Leben bald enden würde. Nun bleiben Daniela nur noch die Erinnerungen an ihre große Liebe. Diese kann ihr jedoch keiner nehmen…

Wundervolle Nachrichten von ! Endlich geht es wieder bergauf: