Daniela Katzenbeger: Shitstorm nach Foto von Lucas & Sophia

Denn eigentlich wollte die Katze nur einen süßen Schnappschuss von Lucas Cordalis (43) und Baby Sophia mit ihren Fans auf Facebook teilen, eigentlich...

Denn auf dem Foto zeigte sich der stolze Papa Lucas nicht nur mit Sophia auf dem Arm, sondern auch mit dem Babyschnuller im Mund - ein No-Go für einige Facebook-User!

Während die Katze mit dem Kommentar "Auch Männer brauchen mal einen Beruhigungsschnuller. Sorry Schatz" ihren Liebsten auf den Arm nahm, konnte so mancher User absolut nichts komisches an dem süßen Foto finden.

Während einige besorgte Internet-Nutzer nur davon sprachen, dass so Karies übertragen werden könnte, brachten andere gar den Schnullertausch als Risiko für den plötzlichen Kindstod hervor. "Süß, aber leider sehr ungesund fürs Kind", lautete einer der zurückhaltendsten Kommentare zu dem Foto.

Trotz der teilweise mehr als hitzigen Diskussion, die nach dem Posten des Fotos spontan entbrannt - die meisten User fanden den Schnappschuss dann doch extrem süß und freuten sich über den niedlichen Blick auf Sophia und ihren Schnuller-Papa zum ersten Advent.