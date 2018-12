Reddit this

Daniela Katzenberger ist in Weihnachtsstimmung! Fast täglich zeigt sich die Kult-Blondine mit Weihnachtsmütze und Tannenbaum auf ihrem -Account. Doch wie wird eigentlich im Hause Katzenberger-Cordalis gefeiert?

Weihnachten bei Oma Iris Klein

„Wir haben eine kleine Tochter, und da ist es schon wichtig, dass wir an Weihnachten die ganzen Werte unserer Jugend vermitteln. Und das ist natürlich so, wie man sich es vorstellt: mit tollem Essen, mit viel Musik, ein schöner Weihnachtsbaum, der mittags geschmückt wird von den Ladys“, verriet Lucas in "Die ultimative Chartshow". "Spießiger als man sich das eigentlich vorstellt", fügte seine Frau Daniela hinzu.



Gefeiert wird übrigens dieses Jahr mit Danielas Mama . Dann kommt ein 20 Kilo schwerer Truthahn mit Klößen und Rotkraut auf den Tisch." Das schmeckt so lecker. Das ist die beste Zeit vom ganzen Jahr, was das Essen betrifft. Wenn ich bei meiner Schwiegermutter nicht mindestens drei Teller esse, dann werde ich der Familie verwiesen und brauche nie mehr aufkreuzen", erzählte Lucas lachend.

Daniela Katzenberger: Seltenes Foto mit ihrem Bruder

Daniela hat Geschenke-Panik

Doch eines bereitete Daniela so kurz vor Weihnachten noch Kopfzerbrechen: die Geschenke. Der -Star ist (mal wieder) zu spät dran. „Bei uns ist es genau umgekehrt. Er hat im Juli schon alles, und ich gehe noch mal am 23. Dezember los.“