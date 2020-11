Daniela Katzenberger: Adoptions-Hammer! Sie lüftet ein süßes Geheimnis

Eigentlich sind Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis super happy mit ihrem Familienleben, genau so wie es ist. Aber: Sie schließen weitern Nachwuchs trotzdem nicht aus! "Ich bin da ganz entspannt und denke entweder es passiert nochmal oder eben nicht. Ein Geschwisterchen wäre etwas Schönes, aber wir sind mit unserer Sophia so glücklich, dass wir nicht das Gefühl haben, dass gerade etwas fehlt. Ich liebe unsere kleine Familie so wie sie gerade ist", verriet die Katze gegenüber "InTouch Online".

Und sie macht noch ein weiteres überraschendes Geständnis!