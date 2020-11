Daniela Katzenberger: Adoptions-Sensation! Ihr Baby-Glück ist perfekt

Seit Jahren sehnt sich Daniela Katzenberger (34) nach einem zweiten Kind. Doch bis jetzt haben die Kult-Blondine und ihr Mann Lucas Cordalis (53) einfach kein Glück. Trotz Fruchtbarkeitskontrollen und Hormon-Therapie scheiterten alle Versuche. Nach außen hin gibt sich Daniela aber entspannt: „Ich denke, entweder es passiert nochmal oder eben nicht. Ein Geschwisterchen wäre etwas Schönes, aber wir sind mit unserer Sophia so glücklich, dass wir nicht das Gefühl haben, dass gerade etwas fehlt.“ Dennoch schwingt vor allem Lucas Traum von einer großen Familie immer mit: „Er hätte am liebsten drei oder vier“, so die Katze.

Bei Tochter Sophia (5) war die Kinderplanung einfacher: „Ich habe einfach die Pille abgesetzt, sechs Wochen später war ich schwanger“, erzählt Daniela. Um so frustrierender muss es jetzt für sie sein, dass es einfach nicht klappen will.

Daniela Katzenberger wünscht sich ein zweites Baby

Der Reality-TV-Star scheint sich sogar schon damit abgefunden zu haben, nie wieder ein Kind auszutragen: „Ich werde wohl in meinem ganzen Leben nie wieder schwanger sein, nie wieder einen Babybauch haben“, gestand sie jetzt traurig ihren Fans auf Instagram. „Es soll einfach nicht sein.“ Ihren Babywunsch gibt sie damit aber dennoch nicht auf. Die liebende Mutter spricht jetzt sogar schon von Adoption: „Es ist auf jeden Fall eine tolle Option, weil man Kindern hilft, die sonst vielleicht ohne Familie aufwachsen.“