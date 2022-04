Daniela Katzenberger: Affären-Beichte! Sie kann es nicht verzeihen

Daniela könnte bei aller Liebe einen Seitensprung nicht verzeihen. Wahrscheinlich würde sie sofort Töchterchen Sophia (6) auf den Arm nehmen und den ersten Flieger aus der Wahlheimat Mallorca und weg von Lucas nehmen. Heim zu Mama Iris (54) nach Ludwigshafen oder so. Wann immer in Danielas Leben etwas Schlimmes passiert ist, fand sie bei ihrer Mutter Trost. „Egal wie alt du bist, Mamas Rat brauchst du trotzdem irgendwie immer“, gibt sie zu. Vor allem bei Liebeskummer. Wenn die Liebe deines Lebens dir das Herz bricht und alle deine Träume in sich zusammenfallen…

Nach fünf Jahren Ehe kennt Lucas Cordalis seine Frau in und auswendig. Er weiß, wenn er Daniela in der Seele verletzen würde, wäre es Essig. Niemals würde sie ihrer Liebe noch mal eine Chance geben. Wie auch, Lucas würde einen Seitensprung nicht überleben!

