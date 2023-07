Daniela Katzenberger: "Albtraum!" Sie spricht offen über die Trennung

20 Jahre war Peter der Mann an Iris Kleins Seite. Ihre Tochter Daniela Katzenberger bezeichnete ihn sogar als "Papa Peter". "Die sind zusammen seit ich 15 bin", erzählt sie in ihrer Sendung "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca". Doch dann verliebte er sich in Australien in eine andere Frau. Es folgte eine öffentliche Schlammschlacht. Jetzt lässt Daniela das ganze Drama Revue passieren...