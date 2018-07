Daniela Katzenberger: Arzt-Schock!

Oh je, diese Bilder sind definitiv ein Schock! Dass die Katze gerne mal Bilder von sich beim Arzt teilt, ist definitiv nicht neues. Ihre neuste " "-Story sorgt jetzt jedoch für besonders viel Aufsehen! Der Grund: Daniela scheint schlimme Schmerzen zu durchleben - die Arme! Doch was fehlt der Katze?

Daniela Katzenberger: Ausraster auf Instagram!

Daniela Katzenberger: Sie leidet beim Arzt

In ihrer neusten "Instagram"-Story teilt Dani nun ihre schmerzhaften Erfahrungen, die sie beim Arzt über sich ergehen lassen musste. Sie ist dabei zu sehen, wie sie auf einer Liege eine scheinbar schlimme Behandlung durchlebt. Dazu schreibt die Katze: "Ja, es ist so schmerzhaft wie es klingt." Dass ihre Fans dabei vor allem zwei Fragen beschäftigt, ist klar: "Was fehlt der Katze und warum muss sie diese Behandlung machen lassen?"

Daniela Katzenberger: Das steckt hinter ihrem Arztbesuch

Wer denkt, dass Daniela unter gesundheitlichen Problemen leiden würde, kann unbesorgt sein. Wie die Katze nämlich ebenfalls verriet, sei sie beim Arzt gewesen, um ihre Kaiserschnittnarbe Weg-Lasern zu lassen. So erklärt die Power-Blondine in ihrer "Insta"-Story: "Heute geht es mal wieder meiner unschönen Kaiserschnittnarbe an den Kragen." Ihre Fans können also durchatmen. Dani leidet unter keinen gesundheitlichen Problemen – zum Glück!