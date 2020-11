Daniela Katzenberger: Aus und vorbei! Bittere Entscheidung für ihre Familie

Sie kann ihren Ärger nicht länger zurückhalten: „Ich will nach Deutschland, ich halt‘s hier nicht mehr aus!“ Huch, was sind denn das für Töne von Daniela Katzenberger? Eigentlich schien es doch so, als hätten sie, ihr Mann Lucas Cordalis (53) und Töchterchen Sophia (5) ein perfektes Zuhause in Santa Ponça im Südwesten Mallorcas gefunden.

Doch so richtig wohl fühlt sich die Kult-Blondine dort offenbar nicht mehr! Sie vermisst ihre geliebte pfälzische „Lewwerworscht“ und Vollkornbrot. Außerdem macht ihr die Corona-Krise zu schaffen! „Ganz viele gehen zurück, weil die Existenz komplett am Arsch ist“, erzählt sie nachdenklich. So musste sich auch Sophia von einigen Freundinnen verabschieden, da deren Eltern zurück nach Deutschland gereist sind.

Daniela Katzenberger will nur noch weg

„Mein Herz ist immer noch so deutsch. Mallorca ist schön, aber ich will nicht mehr das Gefühl haben, dass die mich hier einsperren“, erklärt die 34-Jährige frustriert. Was wohl ihr Lucas dazu sagt? Immerhin hat der Sänger auf Mallorca sein Tonstudio. Seine Arbeit dort abzubrechen – für den Sohn von Costa Cordalis (†75) unvorstellbar!