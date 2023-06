Daniela Katzenberger: Aus und vorbei! Sie macht endgültig Schluss

In einer Pressemitteilung verkündeten sowohl Sprecher von VOX, als auch von RTLzwei diese Neuigkeiten: "Nach acht wunderbaren Jahren verabschieden wir uns damit von Daniela, Lucas und Sophia, die nun endgültig in ihrer Heimat auf Mallorca angekommen sind. Für die vielen schönen gemeinsamen Erlebnisse bedankt sich das gesamte Team von Herzen und wünscht den Dreien für die Zukunft alles, alles Gute", sagt Malte Kruber, Programmdirektor Entertainment bei RTLzwei. Ob RTLzwei allerdings die fehlenden Quoten verkraften wird? Immerhin brachte die vergangene Staffel fast 8 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe.

Daniela Katzenberger ist glücklich über den Sender-Wechsel: "Ich hatte eine tolle Zeit bei RTLzwei und bin schon ganz gespannt auf die neue Staffel von 'Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca', die dort in Kürze startet. Danach geht’s für mich zurück ins Vox-Körbchen. Wir freuen uns auf viele spannende Projekte, das wird mega, mega schön!", freut sich die Katze.

Am 21. Juni startet die neue Staffel von "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" ein letztes Mal auf RTLzwei, bevor es für die Familie Katzenberger dann zu VOX geht.

