Das ein absoluter Social-Media-Star ist, ist definitiv nichts Neues. Regelmäßig teilt die Blondine eine Reihe von Schnappschüssen, die Einblicke in ihren Alltag geben. Doch das Traurige dabei: Danni wird dafür von einigen ihrer Anhänger immer wieder angefeindet. Für die Power-Frau jedoch kein Grund, um den Kopf in den Sand zu stecken...

Daniela Katzenberger zieht Schlussstrich

Während Daniela Katzenberger früher die bösartigen Kommentare einiger Follower einfach über sich ergehen ließ, hat sich die Blondine mittlerweile dazu entschieden, einen radikalen Schlussstrich zu ziehen. So hat sie damit angefangen, bei einigen Bildern die Kommentar-Funktion auszustellen. Sie erklärt gegenüber "Promiflash": "Ich weiß, dass so Klugscheißer-Kommentare kommen und das mag halt niemand." Ebenfalls ergänzt sie: "Manchmal will ich auch einfach keine Meinung zu einem bestimmten Foto." Doch damit nicht genung..

Daniela ist manchmal verletzt

Obwohl Danni mittlerweile ein alter Hase im Show-Business ist, verrät sie, dass ihr böse Kommentare mehr zusetzten, als viele ihrer Fans vermuten: "Ich nehme mir das sehr zu Herzen." Oh je! Die Arme! Durch das deaktivieren will sie diesem "Herz-Schmerz" einfach aus dem Weg gehen.

