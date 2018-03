Daniela Katzenberger: Baby-Drama - Lucas lässt sie jetzt im Stich!

Für Daniela Katzenberger war von Anfang an klar: Sophia soll kein Einzelkind bleiben! Schon seit einiger Zeit ist deswegen Baby Nr. 2 mit Lucas Cordalis in Arbeit. "Daran arbeiten wir bereits. Mal sehen, ob und wann es klappt. Das weiß man ja nie. Mein Körper ist ja schließlich keine Maschine, die man einfach programmieren kann", schwärmte die Katze erst Anfang des Jahres.

In der Vergangenheit war dafür so gar keine Zeit, da vor allem Daniela ständig unterwegs war. Doch mit ihrer Absage für "Let's Dance" in diesem Jahr, ist der Terminkalender gleich nicht mehr ganz so voll und der Weg für ein Baby ist endlich frei!

Doch ausgerechnet jetzt lässt Lucas Daniela im Stich. Die bittere Beichte der Kult-Blondine, erfahrt ihr hier: