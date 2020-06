Daniela Katzenberger: Baby Nummer 2? Jetzt kommt die Wahrheit raus!

Trotzdem schließen Daniela und Ehemann Lucas Cordalis eine zweite Schwangerschaft nicht aus. In Interview betonen sie immer wieder, dass sie gerne nochmal Eltern werden würden. Doch bisher wollte es einfach nicht klappen. "Unsere Schlafsituation ist momentan grenzwertig. Sophia schläft immer noch in ihrem Bettchen in unserem Zimmer und kommt dann hochgekrabbelt", verriet Lucas kürzlich in ihrer Doku-Soap. Und seine Frau fügte hinzu: "Ist ja klar, dass sich das sehr schwer gestaltet, das Bienchen da aufs Blümchen zu bringen." Aber wer weiß, vielleicht überraschen uns die beiden bald ja doch mit süßen Baby-News...

Was ist bloß mit Danielas Gesicht passiert? Die schockierenden Bilder seht ihr im Video: