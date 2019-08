Daniela Katzenberger: Baby-Sensation! Mama Iris hat sich verplappert

So glücklich hat man die Familie Katzenberger-Cordalis schon lange nicht mehr gesehen. Sie schlendern entspannt durch die Straßen von Santa Ponsa und genießen den lauen mallorquinischen Sommerabend. Gemeinsam mit Danielas Mama Iris und deren Ehemann Peter feierte Lucas seinen 52. Geburtstag. Mit einem lachenden und einem weinenden Auge – schließlich ist es der erste Geburtstag ohne seinen kürzlich verstorbenen Vater Costa Cordalis († 75). Eine einschneidende Erfahrung für den gebürtigen Griechen. „In solchen Momenten lernt man das Leben noch mehr zu schätzen, vor allem natürlich auch ganz wichtig die Familie“, schreibt Lucas auf . Liebe, Geborgenheit und Trost findet der Sänger bei seiner Frau Daniela. Die stand ihm in den schlimmen Stunden bei. Für Töchterchen Sophia mussten beide gemeinsam stark sein – das verbindet noch mehr. Zudem denkt man in Zeiten der Trauer zwangsläufig über das eigene bisherige Leben und den zukünftigen Weg nach. Wie soll es weitergehen? Was wollen wir noch erreichen? Obwohl Daniela und Lucas das Thema Nachwuchs eigentlich auf Eis gelegt hatten, scheint durch die Trauer um Costa der Wunsch nach einem weiteren Kind wieder erwacht zu sein. Erst kürzlich postete Daniela ein altes Foto mit ihrer Schwangerschaftskugel. Ein Hinweis, dass es bald wieder so weit sein könnte?

Bekommen Daniela und Lucas ein Baby?

Eine würde sich darüber auf jeden Fall wahnsinnig freuen: Katzen-Mama Iris. „Ja, natürlich würde ich mir noch Enkelkinder wünschen!“, verrät sie "Closer". „Peter und ich haben zusammen sieben Kinder. Peter hat drei Enkelkinder, und ich habe bis jetzt auch drei Enkelkinder.“ Daniela und Lucas seien geradezu prädestiniert für weitere Kinder: „Sie sind so tolle Eltern. Lucas ist ein perfekter Papa. Er spricht den ganzen Tag mit Sophia und erklärt und zeigt ihr alles. Sie wird erst vier und spricht fast vier Sprachen und kann auch schon schwimmen“, schwärmt die stolze Oma.

Daniela Katzenberger: Babybauch? Sie spricht Klartext!

Fehlt eigentlich nur noch ein kleiner Bruder oder eine kleine Schwester, mit der Sophia ihr Kinderglück teilen kann, oder? „Da kommt noch was“, verspricht Iris verschwörerisch. „Dieses Jahr kommt das Geschwisterchen noch nicht. So viel kann ich verraten…“ Ob sie schon Genaueres weiß? Das bedeutungsschwangere Tätscheln von Danielas Bauch spricht jedenfalls Bände…

