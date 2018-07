Daniela Katzenberger: Baby-Update! Damit hat niemand gerechnet!

Daniel Katzenberger und wünschen sich sehnlichst ein zweites Kind. Daraus haben die beiden nie ein großes Geheimnis gemacht. Spätestens seit dem ersten Geburtstag von Töchterchen Sophia vor zwei Jahren, warten alle Fans auf süße Baby- . Wann ist es endlich soweit? Oder ist die Katze etwa schon schwanger? Jetzt hat sich Daniela selbst zu den Gerüchten geäußert.

Keine Schwangerschaft in diesem Jahr

Auf ihrem -Account stand die Kult-Blondine ihren Fans Rede und Antwort. Auf die Frage "Wann kommt Baby Nummer 2?" antwortet Daniela: "Ich würde jetzt mal behaupten: Dieses Jahr nicht mehr. Aber jetzt mal im Ernst... Das ist nicht wie beim Pizza-Service... Also, die Schwangerschaft, nicht das... Ähhh, 'machen'. Obwohl, wie lange wartet man auf ne Pizza?"

Gibt sie ihren großen Traum auf?

Ein Nein hört sich auf jeden Fall anders an. Fakt ist, dass sich Daniela nicht mehr lange Zeit mit dem Nachwuchs lassen will. Erst kürzlich verriet sie: "Wenn es dieses Jahr nichts mehr wird, dann gebe ich das auch auf. Nicht weil ich zu alt werde, sondern Lukas wird ja dieses Jahr 51. Also er ist noch fit, und da funktioniert noch alles, aber ich will auch, dass das Kind noch möglichst lange was vom Papa hat." Wer weiß, vielleicht zeigt sich die Plaudertausche ja wirklich schon bald mit Baby-Bauch. Eines ist jedoch sicher: Wenn es soweit ist, erfahren es ihre Fans garantiert als Erstes.