Daniela Katzenberger: Babybauch? Sie spricht Klartext!

Ob süße Familien-Bilder, lustige Selfies oder heiße Bikini-Fotos: lässt ihre Fans regelmäßig auf Social Media an ihrem Alltag teilhaben. Doch in letzter Zeit zeigte sie sich immer häufiger mit auffälliger Wölbung. Jetzt meldet sich die Katze erstmals zu Wort.

Das sagt Daniela zu den Schwangerschafts-Spekulationen

In ihrer -Story nimmt sie allen Gerüchten den Wind aus den Segeln. Zu einem Schnappschuss im engen Streifen-Kleid schreibt sie: "Fett. Kein Babybauch." Tochter Sophia darf sich also in nächster Zeit erstmal nicht auf ein Geschwisterchen freuen...

Daniela Katzenberger: "Wenn es passiert, passiert es"

Doch wie sieht es eigentlich generell mit weiterem Nachwuchs bei Daniela und Lucas aus? "Wir haben gemerkt, dass wir uns verrückt machen. Die Presse hat uns immer wieder nach einem zweiten Kind gefragt. Dadurch haben wir uns so einen Druck aufgebaut", verriet sie kürzlich im Interview mit "Intouch Online". "Wenn es passiert, passiert es und wenn nicht, dann sind wir mit unserer Sophia auch überglücklich!"

