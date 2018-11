lässt ihre Fans gerne an allem in ihrem Leben teilhaben. Und dafür lieben sie ihre Anhänger auch. Doch ein intimer Schnappschuss ging jetzt völlig nach hinten los....

Daniela Katzenberger: Sie hat genug! Die Katze spricht Klartext!

Daniela Katzenberger: Pikantes Bild aus der Badewanne

Diesmal teilte die Katze einen lustigen Schnappschuss aus der Badewanne. Die Blondine liegt mitten in einer Baustelle, da ihr Bad gerade renoviert wird. Aber die Fans haben nur Augen für einen Gegenstand, der am Rand steht. Lang, schmal und schwarz. Moment mal, geht Daniela Katzenberger etwa mit einem Dildo baden?!

"Ist das schwarze auf dem Wannenrand nen Dildo?", "Ähnelt sehr stark einem Dildo haha...", "Also ich könnte mir nur denken, dass es so aus sieht wie ein Dildo?" oder "Selbst, wenn es ein Dildo wäre.... So what.... Wo ist das Problem??", kommentieren sie belustigt.

Uups, ist der Katze da etwa ein peinlicher Fauxpas passiert?

Daniela Katzenberger klärt auf

Natürlich nicht! Bei dem vermeintlichen Dildo handelt es sich lediglich um ein Duschgel, dass seitlich steht. Da ging die Fantasie der Fans wohl mit ihnen durch. Doch Daniela Katzenberger nimmt es mit Humor. "Ich stelle nie wieder mein Duschgel seitlich hin... ihr Ferkel", lacht sie in ihrer Story.