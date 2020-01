Daniela Katzenberger: Beauty-Schock! Dieses Bild sorgt für Aufruhr

Dicke, dunkle Augenbrauen sind der -Trend schlechthin unter Influencern. Klar, dass das auch Kult-Blondine ausprobieren wollte. Doch das ging gehörig daneben...

Daniela Katzenberger: Drama um Sophia! Lucas platzt der Kragen

Daniela Katzenberger postet Augenbrauen-Fauxpas

Die Katze hat sich kurzerhand zwei Blockaugenbrauen geschminkt. Doch mit dem Ergebnis ist sie so gar nicht zufrieden. "Also entweder habe ich diesen Trend noch nicht so ganz kapiert... oder es sieht einfach nur an mir so schei**e aus", scherzt die 33-Jährige auf . Typisch Daniela!

Die Fans können über den kleinen Scherz lachen - und sind voll und ganz ihrer Meinung. "Ich habe mich gestern das selbe gefragt, als die gefühlt 30.000te bei Instagram sich das machen hat lassen", schreibt eine Userin. Eine andere kommentiert: "Ich finde diesen Trend auch voll komisch. Diese Balken über den Augen. Aber so viele finden sich richtig schön damit…"

Hat Daniela dem Beauty-Doc einen Besuch abgestattet? Mehr dazu erfahrt ihr im Video: