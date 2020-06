Daniela Katzenberger: Bekommt sie so endlich ihre Traumfigur?

Juni schlank zu sein. Doch die Blondine wird bei den vielen Leckereien immer wieder schwach. "Also, dünner werden durch weniger essen funktioniert bei mir schon mal nicht. Da bekomme ich nur schlechte Laune und Fressattacken", gesteht sie selber. Fast 68 Kilo wiegt sie noch, will aber unbedingt die magische 60 knacken. Jetzt scheint sie endlich den Weg zur Traumfigur gefunden zu haben.

Die Katze hat sich Rat bei ihren Fans geholt, welche Diät am bestzen funktioniert - und ist endlich fündig geworden. Dani sagt den letzten Kilos mit dem Body Change-Programm den Kampf an! Das Prinzip: Kein Kalorienzählen, kein Sport und nicht viel Aufwand. Es basiert auf proteinreicher Ernährung und einem speziellen Eiweiß-Shake. Das Beste: An einem Tag der Woche darf Dani essen was sie will! „Das ist einfach und unkompliziert und man muss auf nichts verzichten – genau das, was ich als junge Mama jetzt brauche. Man lernt, das Richtige zu essen, und das Beste ist, man kann soviel essen, wie man will“, freut sich Daniela.

Wie viele Kilo die 29-Jährige damit wirklich bis zur Hochzeit verliert, wird sich noch zeigen. Wir sind aber schon ganz gespannt, wie die Katze in ihrem Brautkleid aussehen wird.