Daniela Katzenberger: Bewegende Figur-Beichte

Dabei hilft ihr auch ihr Ehemann Lucas (50): „Oft muss ich dann Lucas damit nerven. Aber er holt mich in solchen ‚Ich hasse meinen Körper‘-Momenten immer wieder runter. Er und unsere Tochter Sophia fangen mich dann auf. Sie sind meine Felsen in der Brandung.“

Doch jetzt, wo Daniela und ihr Hochzeitsplaner Eric Schroth (27) ihre Dreharbeiten erfolgreich hinter sich gebracht haben, beginnt auch für sie ein neuer Abschnitt. „Die Masse-Phase ist erfolgreich abgeschlossen. Jetzt geht es für mich wieder los. Wenn ich ein bisschen Zeit habe, um an mir und meinem Körper zu arbeiten, dann kann ich immer recht schnell Erfolge vorweisen. Da bin ich sehr zuversichtlich“, sagt Daniela.

Und die Vergangenheit gibt ihr recht. Denn wenn es sich die Katze zur Aufgabe gemacht hatte, sich in Topform zu bringen, dann gelang dies auch immer. So geschehen mit ihrem Ernährungs- und Fitnessprogramm „Body-Change“, das sie mit Star-Choreograf Detlef D! Soost (47) umsetzte. Da verlor sie in kurzer Zeit satte 9 Kilo. Doch nicht nur die Ernährungsumstellung half Daniela, sondern auch ihr unerschütterlicher Wille. „Sie hat damals das Programm gut durchgezogen und sich an die leicht zu erfüllenden Aufgaben gehalten. Der Erfolg kam schnell, und sie war megahappy. Ich bin stolz auf sie“, sagte ihr Mann Lucas nach der erfolgreichen Ernährungsumstellung.