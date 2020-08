Daniela Katzenberger: Bittere Demütigung! Lucas wurde inflagranti erwischt

Dass es zwischen ihnen nicht mehr so richtig prickelt, daraus machen Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis längst kein Geheimnis mehr. Doch nun scheint die Beziehungs-Katerstimmung einen neuen Tiefpunkt erreicht zu haben: Während seine Katze sich optisch immer mehr gehen lässt, sucht der Sänger Trost bei heißeren Ladys.

Krümelmonster-Pyjamahose statt Strapsgürtel, Schlabber-Sweatshirt statt Spitzen-BH: Mit dem sexy Look, der früher zusammen mit der platinblonden Mähne ihr Markenzeichen war, hat Daniela Katzenberger seit einiger Zeit abgeschlossen. Statt aufreizend zu posieren, hängt sie lieber im bequemen Gammel-Look ab. Die Fans finden das supersympathisch, Ehemann Lucas hingegen ist megagenervt, gibt offen zu, dass er sich erotisch vernachlässigt fühlt. Und machte der Katze in der TV-Show „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ eine klare Ansage: „Ich möchte das Gefühl haben, dass meine Frau auch mal für mich was Schönes anzieht. Man muss auch sein eigenes Auge mal verwöhnen. Und nicht nur seine verratzte Frau auf der Couch erleben jeden Tag. Das letzte Mal, dass ich sie in heißer Wäsche gesehen habe, war rund um das Zeugungsdatum von Sophia!“

Bei Daniela und Lucas herrscht Flaute im Ehebett

Da Dani sich trotz dieser unverblümten Aufforderung offenbar nicht wieder in die scharfen Dessous zwängte und auch die Corona-Pause anscheinend nicht für mehr Zweisamkeit und Kuscheln nutzte, verwöhnt Lucas sein Auge jetzt anderweitig: mit hübschen Frauen, die sich in sparsam eingesetzter Reizwäsche aus Latex, Leder und Spitze vor der Kamera rekeln und ihre Fans mit prallen Popos und lasziven Posen bei Laune halten. Lucas jedenfalls scheint großen Gefallen am eindeutig zweideutigen Insta-Profil „premium_things“ gefunden zu haben, vermutlich, um sich bei den scharfen Ladys über den Anblick seiner „verratzten“ Couch-Katze im Krümelmonster-Pyjama hinwegzutrösten...