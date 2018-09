Reddit this

Daniela Katzenberger: Bittere Demütigung! Warum tut Lucas ihr das an?

Sie lachen, sie turteln und haben sichtlich Spaß miteinander: Zwischen (51) und Stuntmodel Miriam Höller (31) sprühen in der -Show „Global Gladiators“ (donnerstags, 20.15 Uhr) die Funken. Für Ehefrau (31) eine Demütigung vor Millionen Zuschauern. Und es ist nicht das erste Mal, dass Lucas öffentlich mit anderen Frauen flirtet...

„Lucas erwische ich immer mal wieder dabei, wie seine Blicke woanders hingehen“, verkündete Miriam Höller vergangene Woche im . Gemeint war damit ihr Dekolleté, in das Danielas Mann tatsächlich äußerst auffällig hineinschielte. Während die Katze das daheim vorm Fernseher bestimmt nicht lustig fand, flötete Stuntfrau Miriam ganz ungehemmt vor laufender Kamera: „Ich hätte nie gedacht, dass er auch so eine weiche Seite hat. Außerdem ist er einfach ein ganzer Mann. Diese breiten Schultern, diese Haare, dieses Gesicht – da kann frau schon schwach werden.“ Und auch er schwärmte geradezu überschwänglich von ihr: „Miriam ist eine tolle Frau! Sie sieht super aus, ist groß, hat schöne Haare.“

Daniela Katzenberger will für Lucas sexy sein

Arme Daniela! Findet Lucas sie etwa nicht mehr attraktiv genug? Das befürchtet die Kult-Blondine ja schon länger. „Vor der Schwangerschaft war ich die sexy Freundin von Lucas – jetzt bin ich eine Art Milchbar, die neben ihm im Bett liegt“, sagte sie einmal zu "Closer". Seit Daniela Mama ist, zeigt sie sich häufig leger gekleidet mit Krümelmonster-Hose und ungeschminkt mit Gesichtsmaske.

Pikant: Auch nach der Aufzeichnung der Show stehen Lucas und Miriam weiterhin in Verbindung. „In Lucas habe ich einen Freund gefunden, wir sind bis heute regelmäßig in Kontakt“, verrät Miriam gegenüber "Closer" und erklärt noch mal den ultraheißen Flirt: „Wir sind alle leicht bekleidet im Container gewesen, da es teilweise über 40 Grad war. Ist doch klar, dass man dann mal rechts und links schaut. Wir alle hatten einen Mangel an Streicheleinheiten.“ Doch nicht nur Miriam hat es Lucas angetan, auch mit „Gladiator“-Kollegin Sabia Boulahrouz (40) ging er auf Kuschelkurs. Und wie man hört, schaut Lucas sogar dann anderen Frauen auf den Hintern, wenn er mit Daniela beim Sport ist.

Daniela hat Angst vor Untreue

Für Daniela muss das alles nur schwer zu ertragen sein. Vor allem, weil damit ihre Urängste geweckt werden. „Man weiß doch nie, was passiert“, sagte sie vor einiger Zeit. „Meine Mutter war viermal verheiratet. Durch sie habe ich gesehen, wie schnell es vorbei sein kann.“ Und kürzlich gab sie zu Bedenken: „Ich sehe, was die Mädels ihm so teilweise schreiben und dass da Handynummern geschickt werden und Adressen und BH-Größen und diverse Fotos. Da muss man schon hart im Nehmen sein.“

Man kann nur hoffen, dass Lucas ihr das künftig erspart und zumindest davon absieht, seine Blicke vor Millionen Zuschauern in die Dekolletés anderer Frauen zu versenken.