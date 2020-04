Daniela Katzenberger: Bittere Ehe-News im verflixten 7. Jahr

Hach, wie gemütlich! Bei ist Gammel-Look gerade richtig angesagt. Die Kult-Blondine lebt derzeit zusammen mit ihrer Familie auf Mallorca in Corona-Quarantäne und läuft am liebsten in ihrer bunt gemusterten Krümelmonster-Jogginghose und kuscheligen Wollsocken herum. Sehr zum Leidwesen von Ehemann (52). Der Sänger findet ihr Schlabber-Outfit ganz und gar nicht erotisch und meint: „Ich möchte das Gefühl haben, dass meine Frau auch für mich mal was Schönes anzieht. Man muss auch sein eigenes Auge mal verwöhnen. Und nicht nur seine verratzte Frau auf der Couch erleben jeden Tag!“

Er erinnert sich genau an den Tag, an dem seine bessere Hälfte das letzte Mal sexy Unterwäsche trug: „Ich würde sagen: rund um das Zeugungsdatum von Sophia. Als sie schwanger war, hat sie sich wirklich voll gehen lassen.“ Die 33-Jährige jedoch sieht das mal wieder ganz anders und erklärt: „Denkt er ernsthaft, ich habe jeden Morgen Bock drauf, mein Kind gestylt in die Schule zu bringen? Natürlich sehe ich aus wie die Flodder-Mutter.“

Daniela Katzenberger mag es gemütlich

Psychologen raten dazu, auch im Homeoffice den Alltag zu strukturieren, sich morgens nach dem Aufstehen ordentlich anzuziehen und den Tag nicht im Schlafanzug zu verbringen. Man würde sonst den Respekt voreinander verlieren. Kleinigkeiten wie Parfum oder ein dezentes Make-up dagegen signalisieren dem Partner: Schatz, du bist mir wichtig!

Übrigens: Am Ende konnte Lucas seine Dani doch noch zu einem Shoppingtrip in die Dessous-Abteilung eines Kaufhauses überreden, wo er von verführerischen Negligés träumte. Die Katze allerdings hält Reizwäsche für total überschätzt: Sie sei immer „kratzig und unbequem“ oder verursache „Quetschungen“. Hinzu kommt, dass sie Körbchengröße F trägt. Jeder Einkauf werde so zum Problem. Denn der BH soll ja nicht nur passen, sondern auch gut aussehen.

