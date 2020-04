Daniela Katzenberger: Bittere Enthüllung!

Reddit this

Es wird nicht ruhig im Schwestern-Streit von Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser! In einer ehrlichen Beichte schüttet Dannis Ehemann nun sein Herz aus und wirft ein ganz neues Licht auf die Ereignisse der vergangenen Jahre...

Jenny Frankhauser: Baby-Hammer! Jetzt ist es raus!

Danni und Jenny haben keinen Kontakt mehr

Seit 2017 herrscht zwischen Jenny und Danni Funkstille. Nach dem Tod von Jennys Vater krachte es so gewaltig zwischen den beiden Schwestern, dass sie den Kontakt zueinander abbrachen. Wie Jenny immer wieder betonte, kann sie Dannis Verhalten, in dieser für sie schweren Zeit, einfach nicht akzeptieren. Die Tatsache, dass die Katze dann auch noch auf der Beerdigung von Jennys Papa fehlte, soll das Fass zum Überlaufen gebracht haben. Doch wie Lucas nun berichtet, ging es Daniela damals gesundheitlich sehr schlecht...

Danni hatte mit ihrer Gesundheit zu kämpfen

"Jenny hätte da eine sehr, sehr starke Schwester gebraucht und Danni war in dem Moment aber nicht in der Lage, etwas zu tun. Danni hat eine Herzschwäche und die hat ihr wirklich damals einen Streich gespielt. Sie war gesundheitlich absolut nicht auf der Höhe und wusste: Wenn ich jetzt nicht mich rausnehme aus der ganzen Geschichte, dann leide ich, dann leidet meine Familie drunter", erklärt Lucas nun über das Fernbleiben von Danni auf der Beerdigung von Jennys Vater in der jüngsten Folge von " – Familienglück auf Mallorca". Ob ihr Jenny wohl jemals verzeihen wird? Wir können gespannt sein...

Werden Danni und Lucas diese Hürde meistern?