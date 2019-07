Daniela Katzenberger: Bittere Klatsche!

Es wird nicht ruhig im Hause Katzenberger-Cordalis. Vor knapp zwei Wochen schloss für immer die Augen. Für Daniela ein absoluter Schock! Doch damit nicht genug...

Lucas Cordalis: Erster Auftritt nach dem Tod von Costa Cordalis

Daniela Katzenberger zog sich zurück

Wie Dannis Ehemann Lucas Cordalis kurz nach dem Tod seines Vaters berichtete, litt Daniela enorm unter dem Ableben von Costa. So erklärte er gegenüber " ", dass sich Daniela zurückziehen würde, um den Schmerz zu verarbeiten. Doch das Traurige dabei! Während sich Daniela sonst auf die Unterstützung ihrer Fans verlassen konnte, muss sie sich nun bösen Anfeindungen stellen...

Daniela Katzenberger muss heftige Kritik einstecken

Wie nun via Social Media deutlich wird, sind Dannis Fans der Meinung, dass ihrer Trauer nur von kurzer Dauer war. So ist zu lesen: "Trauer = erhöhtes Selbstmitleid." Autsch! Für Danni jedoch kein Grund, um den Kopf in den Sand zu stecken! So schießt sie zurück: "... und ja, ich lächle #hatersgonnahate." Ehrliche Worte, die zeigen: Danni steht über ihren Widersachern!

