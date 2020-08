Daniela Katzenberger: Bittere Pleite! Böse Nachrichten aus ihrer Auszeit

Wie bitter ist das denn! Da fiebert die Katze wochenlang dem Erscheinen ihres neuen Buchs entgegen. Und dann überschütten die Leser das stolz präsentierte Werk mit vernichtender Kritik…

„Ich freue mich schon so“, hatte sie ihren Insta-Followern noch kurz vor dem großen Tag aufgeregt verkündet. Doch kaum ist „Die Mutti-Mafia kann mich mal… gernhaben“ auf dem Markt, wird es in der Luft zerrissen! „Diese Frau hat noch keinen Tag in ihrem Leben richtig gearbeitet und lässt sich ernsthaft darüber aus, wie man sich vor Mittag gepflegt in der Öffentlichkeit bewegt?“, wettert ein Amazon-Kommentator, ein anderer wird noch deutlicher: „Weggeschmissenes Geld.“

Daniela Katzenberger in der Kritik

Autsch! Auch wenn die Katze nach eigener Aussage mit dem „einen oder anderen Shitstorm“ gerechnet hat, dürfte ihr der kräftige Gegenwind, der ihr nun um die Ohren peitscht, zu schaffen machen. Immerhin steckt jede Menge Herzblut in dem Buch.