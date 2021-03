Daniela Katzenberger: Bittere Tränen in der Familienvilla

Statt nach Lachen war ihr zum Weinen zu Mute. Doch die Angst, dass jemand ihre Tränen sehen könnte, war zur groß – für die TV-Karriere gab sie alles. Und teilte auch noch den nächsten intimen Moment mit ihren Fans: Sie und Ehemann Lucas Cordalis (53) wollten ein Geschwisterchen für ihre kleine Prinzessin. Mit Details aus dem ehelichen Schlafzimmer, über Eisprung etc. hielt Daniela ihre Fans in Sachen Baby Nummer 2 auf dem Laufenden. Und setzte sich damit selbst gehörig unter Druck. Überall und immer wieder wurde sie nun gefragt: Bist du endlich schwanger? Das zehrte noch zusätzlich an ihrem schon schwachen Nervenkostüm. "Das war der größte Fehler, dass ich überhaupt gesagt habe, dass ich ein zweites Kind will!" Statt dessen erklärt sie jetzt laut "Freizeitwoche" klipp und klar: "Wir haben mit der Familienplanung abgeschlossen." Und hofft, dass nun niemand mehr auf ihren Bauch starrt!