Daniela Katzenberger: Schlimmer Betrugs-Skandal!

Eigentlich ist immer für einen Spaß zu haben und nimmt viele Dinge mit viel Humor. Doch jetzt sieht auch die Katze rot.

Daniela Katzenberger: Fieser Betrug!

Der Grund? Ein fieser Betrugs-Skandal! Eine Online-Seite benutzt ihren Namen. In dem Artikel, den Dani als Screenshot in ihrer -Story postet, geht es um eine soziale Plattform, die offenbar Online-Spiele anbietet. Angeblich sei die Katze "die aktivste Spielerin"! Alles Fake - stellt die 32-Jährige jetzt selber klar. Die Website hat einfach ihren Namen benutzt, sie selber hat damit überhaupt nichts am Hut. "Glaubt das bloß nicht", schreibt die Blondine wütend dazu.

Daniela Katzenberger: Betrugs-Skandal Foto: Instagram/ Daniela Katzenberger

Daniela Katzenberger: Diätpillen-Skandal

Es ist nicht das erste Mal, dass der Name von Daniela Katzenberger eiskalt benutzt wird. Schon früher hat sich ein Hersteller von Diätpillen Dani als Werbefigur geschnappt - ohne das sie davon wusste. Es gab sogar gefakte Zitate der Katze! "Diese Firma wirbt illegal mit mir", stellte Daniela damals klar. Jetzt ist sie schon wieder Opfer eines Betrugs geworden...