Daniela Katzenberger: Bitteres Familien-Drama an Weihnachten

Wer eine große Verwandtschaft hat, kennt das Problem: Wo und mit wem verbringt man Weihnachten? Richtig schwierig wird die Planung, wenn die Familienmitglieder in unterschiedlichen Ländern leben oder untereinander böse zerstritten sind, so wie im Fall des Katzenberger-Frankhauser-Klein-Klans.

Seit mehr als zwei Jahren herrscht Eiszeit zwischen den Halbschwestern. Nach dem Tod ihres Vaters Andreas im Mai 2017 fühlte sich Jenny von Daniela im Stich gelassen. Eine Annäherung oder gar Versöhnung scheiterte. Bis heute haben die Frauen nur wenig Kontakt – und Jenny steht demnach auch nicht auf Danielas Christmas-Gästeliste. Ihre Mutter (52) natürlich schon – erst Ende November kündigte die Katze an, dass sie Weihnachten dieses Jahr in Freudenstadt im Nordschwarzwald feiern: „In Lucas’ Heimat. Da freue ich mich schon richtig drauf. Meine Mutter, mein Stiefvater, meine Schwiegermutter, Lucas, Sophia und ich. Ach, das wird schön“, schwärmte die 33-Jährige.

Daniela Katzenberger feiert ohne Mama Iris

Doch offenbar hatte sie die Pläne ohne ihre Mutter Iris gemacht: Sie und Stiefpapa Peter saßen nämlich nicht mit unterm Weihnachtsbaum im Schwarzwald, sondern halten sich knapp zwei Autostunden entfernt auf – bei Jenny! Auf erklärte Iris gerade: „Dieses Jahr sind wir bei Peters Mama und am Feiertag bei Jenny. Weihnachten in Ludwigshafen.“ Für Daniela ist es sicherlich ein Schock, dass sie ohne ihre Mutter feiern muss – nicht nur, weil die beiden sich seit Iris Umzug nach Mallorca so nahe sind wie selten zuvor.

Daniela Katzenberger: Pikante Bilder! Was läuft bei Lucas und der Blondine?

Seit ihr geliebter Schwiegervater († 75) im Juli verstarb, legt Daniela zudem besonderen Wert auf den Familien-Zusammenhalt. Und gerade an Weihnachten kommen die Erinnerungen an einen verstorbenen Menschen wieder hoch: Dieses Jahr werden die Feiertage sicher hoch emotional! Umso wichtiger wäre für sie der Rückhalt von Iris. Hoffentlich führt deren Abwesenheit nicht zum nächsten Familienstreit…

