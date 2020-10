Daniela Katzenberger: Botox-Behandlung an einer überraschenden Körperstelle

Die Kult-Blondine sagt also nicht den Falten den Kampf an, sondern ihren Schweißdrüsen. In der Regel wird das Botox dabei in die Achselhöhle gespritzt, um das Schwitzen für ca. sechs Monate zu verringern. Das ist doch mal ein nützliches Geburtstagsgeschenk!

Ihren Ehrentag feierte Dani am 1. Oktober im Kreise ihrer Lieben in ihrer Heimat, der Pfalz. Dazu gönnte sie sich ein langes Wochenende ganz ohne Social Media, dafür mit der ganzen Familie. Und das war sicherlich ihr schönstes Geschenk...