Daniela Katzenberger: Botox-Knaller! Sie hat sich getraut

An ihrem Geburtstag gönnt Daniela sich übrigens nicht nur eine wilde Karaoke-Nacht mit ihrer geliebten Familie, sondern auch einen Spa-Tag mit Lucas und Töchterchen Sophia. Und auch eine Beauty-Behandlung steht auf dem Plan! "#Achselbotox. Schenke ich mir selbst zum Geburtstag", schreibt die Tochter von Iris Klein zu einem Video von sich, in dem zu sehen ist, wie sie schmerzerfüllt das Gesicht verzieht. Wer sich Botox in die Achseln spritzen lässt, darf sich für einige Monate über verminderten Achselschweiß freuen. Ein ganz schön schmerzhaftes Geburtstagsgeschenk...

