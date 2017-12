Daniela Katzenberger: Das zweite Baby kommt!

Sophia soll bald ein Geschwisterchen bekommen - das hat Daniela Katzenberger längst verraten. Aber die Nachwuchs-Pläne sind viel konkreter als bisher angenommen!

Und das, obwohl Daniela Katzenberger alle Hände voll zu tun hat: Nach ihrer eigenen Zeitschrift kommt nun auch noch eine weitere TV-Show. Als Fashion-Ikone gibt die Blondine Modetipps. Im Interview mit "Das Neue" verrät sie jetzt allerdings, dass Töchterchen Sophia (2) schon bald einen Spiel-Partner bekommen könnte...

"Ganz ehrlich: Daran arbeiten wir sogar bereits. Mal sehen, ob und wann es klappt. Das weiß man ja nie. Mein Körper ist ja schließlich keine Maschine, die man einfach programmieren kann", plauderte Dani aus.

Daniela Katzenberger: Baby Nr.2 - So wird ihre Tochter heißen

Auch für Ehemann Lucas ginge damit ein Traum in Erfüllung. Seit Juni 2016 sind die beiden verheiratet - und Daniela ist immer noch verliebt wie am ersten Tag. "Er ist sehr tolerant", schwärmt sie. "Und er schweigt auch mal. Das ist bei mir ganz wichtig, weil ich so viel zu sagen habe und ständig quatsche. Er hat kein Problem damit, mir einfach nur zuzuhören, auch wenn er dabei vielleicht hin und wieder einschläft. Außerdem ist er ein echter Gentleman."

Daniela Katzenberger vertraut Lucas blind

Eifersucht spielt in ihrer Ehe deshalb auch keine Rolle. "Früher war ich zwar immer eifersüchtig, aber seitdem ich mit Lucas zusammen bin, hat sich das total geändert. Er hat mir nie einen Anlass dazu gegeben, ich ihm auch nicht. Wenn wir mal länger voneinander getrennt sind, wächst die Sehnsucht auf den anderen mit jedem Tag mehr", so die Kult-Blondine.

Für seine Daniela ist Lucas Cordalis auch bereit, Weihnachten bei der Schwiegermutter zu feiern. "Wir sind wahrscheinlich bei Freunden in Ludwigshafen. Natürlich werden wir auch meine Mutter besuchen. So oft sehen wir uns ja nicht, auch wenn ich vor Kurzem erst bei ihr war." Ob Halbschwester Jenny auch dabei sein wird, verriet Daniela nicht: "Jede von uns führt ihr eigenes Leben und das ist auch gut so. Ich liebe meine Familie, und dazu gehört auch Jenny."

Aber wer weiß - vielleicht sorgt ein zweites Baby ja 2018 für die Familienzusammenführung...