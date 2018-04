Daniela Katzenberger: Der Streit geht in die nächste Runde!

Ohje, wann kehrt endlich Ruhe in dem Katzenberger-Frankhauser-Klein-Clan ein? Erst kürzlich sorgte Katzen-Mama Iris Klein mit ihren Social-Media Anfeindungen gegen Daniela für mächtig Aufsehen. Jetzt die nächste Hiobsbotschaft! Auch die beiden Halbschwestern scheinen immer noch gegeneinander auszuteilen...

Jennifer Frankhauser packt aus: "Es ist viel Scheiße gelaufen!"

Daniel Katzenberger: Diss gegen Jennifer Frankhauser

Nach ihrem Dschungelsieg scheint Jenny mit ihrer Karriere auf der absoluten Überholspur zu sein. Daniela scheint jedoch den Werdegang ihrer Halbschwester mit Skepsis zu betrachten. So berichtet die Power-Blondine in ihrer "Instagram"-Story: "Ich sehe auch die Interviews von meiner Schwester und ich muss sagen, dass es mir teilweise so vorkommt, als wäre das so eine Parodie von meinen Interviews." Ehrliche Worte, die tiefe Einblicke in die Beziehung der beiden geben. Doch was denkt Jenny darüber?

Daniela Katzenberger: Jennifer Frankhauser schießt zurück

Das sich Jenny von Danielas Aussage absolut unbeeindruckt zeigt, wird ebenfalls auf dem "Instagram"-Account der Dschungelkönigin ersichtlich. So kommentiert sie ein Foto von sich mit den Worten: "Man kann niemanden überholen, wenn man in seine Fußstapfen tritt." Direkter hätte eine Antwort nicht ausfallen können. Ob in diesem Jahr trotzdem nochmal Ruhe bei dem Frauen-Clan eintreten wird? Wir können gespannt sein...