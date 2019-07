Daniela Katzenberger: Die nächste Hiobsbotschaft!

Daniela Katzenberger hat gerade ihren Schwiegervater verloren – doch noch in der Trauerphase erreicht die Katze die nächste Schock-Nachricht. Was Dani jetzt verkraften muss und welche Bilder ihr heftig zusetzen, erfahrt ihr im Video:

Eigentlich ist (32) ja für ihren Humor bekannt. Doch gerade ist ihr so gar nicht nach Lachen zumute! Vor knapp drei Wochen hat sie ihren Schwiegervater Costa Cordalis († 75) verloren – und damit einen der wichtigsten Menschen in ihrem Leben. „Es sind Kleinigkeiten, die einen so brutal auf den Boden reißen… Die Gitarren, auf denen er nie wieder spielen wird, seine Jacken, seine Schuhe, das Gefühl, dass er gleich von einem Auftritt nach Hause kommt“, schrieb Daniela gerade in einem Post auf .

Doch nicht alle scheinen Verständnis für Danis Trauer aufzubringen, im Gegenteil: Einige Follower machen sich sogar auf ihre Kosten lustig! Auf ihrem Profil wird die Kultblondine immer wieder auf unangemessene Seiten und Fotos verlinkt. Ein Erotik-Model markierte Dani gerade auf einem Bild von sich im Fetisch-Kostümchen. Auch vor Verlinkungen auf Artikel über Penislängen oder Fotos von abgehangenen Schinkenhälften schrecken manche Internet-Nutzer nicht zurück.

Daniela Katzenberger bekommt Support von den Fans

Normalerweise würde Daniela wohl darüber schmunzeln. Aber in ihrer aktuellen Situation dürfte selbst Dani eher dünnhäutig auf solch geschmacklosen Quatsch reagieren. Zum Glück gibt es genug Anhänger, auf deren Unterstützung Daniela auch in schlechten Zeiten zählen kann. Für deren Support bedankte sie sich in einem Insta-Post: „Den Schmerz nimmt einem keiner ab, da muss man ganz alleine durch. Und trotzdem war es für uns ein schönes Gefühl, dass es sich auf so vielen Schultern verteilt. Ihr habt uns so unendlich viele liebe Worte geschrieben, und eure Anteilnahme war so überwältigend, dass wir zu Tränen gerührt waren.“