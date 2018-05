Daniela Katzenberger: Diese Nachricht verwirrt ihre Fans!

Welch überraschenden Neuigkeiten von Kult-Blondine Daniela Katzenberger! In der letzten Zeit stand der Katzenberger-Klein-Frankhauser-Clan vor allem wegen den öffentlichen Anfeindungen gegeneinander in den Schlagzeilen. Doch jetzt die Wende! Mit einer süßen Botschaft, pünktlich zum Muttertag, wendet sich Daniela an ihre Fans und Mama Iris Klein.

Daniela Katzenberger: Alle Zeichen sprechen für eine Schwangerschaft!

Daniela Katzenberger: Muttertagsgrüße an Iris Klein

Obwohl sich Daniela und ihre Mutter Iris Klein in der letzten Zeit nicht immer gut verstanden -Iris wetterte öffentlich gegen ihre Tochter Daniela- ließ es sich die Katze nicht nehmen, ihrer Mutter zum Muttertag eine süße Botschaft zu hinterlassen. In ihrer "Instagram"-Story schreibt sie: "Ich muss dich nicht immer verstehen... lieben tue ich dich trotzdem." Ehrliche Worte, die zeigen, dass Daniela nach wie vor für Frieden zwischen dem Frauengespann ist. Dass diese Worte jedoch auch bei ihren Fans einige Verwirrung auslöst, ist klar. Viele Fragen sich: Gab es eine Aussprache zwischen Daniela und Iris Klein?

Daniela Katzenberger; Hat der Familienstreit ein Ende?

Trotzdem Daniela mit ihren liebevollen Worten bei "Instagram" zeigt, dass sie einen Schritt auf ihre Mutter zugehen möchte, ist nicht bekannt, ob es zwischen den beiden eine Aussprache gab. Iris gab zu den süßen Grüßen ihrer Tochter noch kein Statement ab. Ist abzuwarten, ob sie sich dazu demnächst zu Wort meldet...