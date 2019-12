Daniela Katzenberger: Zuckersüße Baby-News!

lässt ihre Fans auf gerne an ihrem Familien-Alltag teilhaben. Ihr aktuellster Post sorgt jetzt jedoch für besonders viel Begeisterung...

Dieser Baby-Post von Daniela Katzenberger begeistert die Fans

In einem kurzen Clip strahlt Daniela mit Weihnachtsmütze in die Kamera. Auf ihrem Schoß sitzt ein kleines Baby. Huch, haben wir da etwa was verpasst? Nein, es handelt sich lediglich um eine Puppe, die sie Tochter Sophia zu Weihnachten schenken möchte. "Das Tolle ist, dass sie fast wie ein echtes kleines Baby ist: Sie macht nicht nur typische Babygeräusche, sondern nuckelt auch richtig an ihrem Schnuller und sie ist knuddelweich! Was Sophia total lustig findet: Baby Annabell kann sogar pupsen, wenn man sie kitzelt", schwärmt die Katze.

Danielas Follower sind von der Geschenkidee begeistert. "Unsere Kleine bekommt sie auch zu Weihnachten", "Ich bin so happy mit dem Kauf und bin tatsächlich durch dich und Sophia auf die Puppe aufmerksam geworden" und "Ach wie schade, dass meine Kinder schon groß sind. Ich würde sie mir am liebsten selber noch schenken", lauten nur einige der vielen begeisterten Kommentare.

Daniela Katzenberger: Schock-Entschluss! Sie flüchtet nach Deutschland

Kommt nächstes Jahr Baby Nummer 2?

Ob Sophia sich wohl auch bald über ein echtes Baby freuen darf? Schließlich ist es kein Geheimnis, dass sich Daniela und Mann ein zweites Kind wünschen. Doch bisher wollte es einfach nicht klappen. "Natürlich wünschen wir uns ein zweites Kind. Aber es macht ja nichts besser, wenn jeden Tag 200 Millionen Fragen kommen, ob ich schwanger bin!", erklärte Dani kürzlich. Wer weiß, vielleicht ist es ja nächstes Jahr soweit...

