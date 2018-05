Daniela Katzenberger: Dieser "Nippelblitzer" sorgt für Aufsehen!

Oh, là, là! Dieses Bild bietet definitiv einen außergewöhnlichen Anblick von dem Katzen-Busen. Obwohl Daniela sich bei Social Media öfter mal mit heißen Schnappschüssen präsentiert, die sie im knappen Bikini oder Sport-Dress zeigen, sorgt einer ihrer neusten Posts nun für besonders viel Aufsehen...

Daniela Katzenberger: Alle Zeichen sprechen für eine Schwangerschaft!

Daniela Katzenberger: Frontaler "Nippel-Blitzer"

Bei "Instagram" postet Daniela nun ein Foto von sich, welches bei ihren Fans definitiv für jede Menge Gesprächsstoff sorgt. Zu sehen ist ein Kunstwerk, welches Daniela abbilden soll. Auftraggeber ist Danielas Ehemann Lucas Cordalis. Daniela schreibt: "Lucas hat mich malen lassen...". Soweit eigentlich nichts Außergewöhnliches. Welches Detail jedoch für Kontroverse sorgt, sind die drei Brüste, die Daniela in dem expressionistischen Kunstwerk verpasst wurden. So fügt die Katze hinzu: "Naja, die roten Fingernägel erkenne ich schon mal (und 3 Brüste ?!?)." Ehrlich Worte, die zeigen: Daniela weiß scheinbar nicht so recht, was sie von dem Kunstwerkt halten soll. Dass ihre Fans genauso zwiegespalten sind, wird vor allem anhand der Follower-Kommentare deutlich.

Daniela Katzenberger: Ihre Fans sich geteilter Meinung

Das Danielas Followers durch das Bild ebenfalls leicht verwirrt sind, bringen sie in ihren Bild-Posts zum Ausdruck. So schreiben sie: "Oh Daniela. Es ist ein mega tolles Bild. Siehst du nicht die Mutterliebe in diesem Bild. Erkennst du nicht; was dieses Bild ausdrückt? Schau nicht mit deinem Verstand !!! Lass es durch deine Seele sehen. ABER wiederum passend, deine Aussage und auch völlig okay." sowie "Hm ich würde mal sagen 'blinde Kunst' also in echt siehst du besser aus."

Mal sehen, welchen Platz Daniela dem Kunstwerk verpassen wird...