Daniela Katzenberger: Dieses Foto überrascht jeden!

Huch, was ist denn mit Daniela Katzenberger los? In der letzten Zeit sind immer wieder Schnappschüsse von der Katze zu sehen, wie sie fleißig am "sporteln" ist. Einer ihrer neusten Post bei "Instagram" sorgt dabei jedoch für jede Menge Aufsehen. Der Grund: Daniela zeigt nicht nur ihre sportlichen Aktivitäten, sondern eine regelrechte akrobatische Meisterleistung!

Absolutes No-Go: So hätte Daniela Katzenberger ihren Lucas niemals geheiratet

Daniela Katzenberger im Sport-Fieber

Dass die Katze momentan eine absolute Sport-Passion hat, wird auf ihrem "Instagram"-Profil noch mehr als deutlich. Immer wieder postet Daniela Fotos, auf denen sie bei sportlichen Übungen zu sehen ist. Einer ihrer neusten Schnappschüsse fällt dabei jedoch besonders aus der Reihe. Zu sehen ist Daniela, wie sie ein akrobatisches Kunststück hinlegt, was ihr wahrscheinlich kaum jemand zu getraut hätte. Daniela zeigt ihren Followers ein eins a Spagat und kommentiert dazu: "Einmal Funkenmariechen, immer Funkenmariechen".

Daniela Katenberger: Ihre Fans sind begeistert

Das Daniela mit ihrem Spagat auf große Begeisterung stößt, wird vor allem an den Kommentaren ihrer Followers deutlich. So schreiben sie: "Woooww ich will das auch schaffen" sowie "Das würde ich auch gerne machen können"- Aber auch die Promiwelt zeigt sich von Danielas Kunststück begeistert: "Krass!! Bekomme ich so nicht mehr hin, selbst mit Yoga ein wenig eingerostet", kommentiert Model Hana Nitsche.

Mal sehen mit welchem Kunststück uns Daniela als nächstes überraschen wird.