Daniela Katzenberger: Dieses Vagina-Video sorgt für Aufregung!

Oops, ob dieses Video wohl Absicht war? Daniela Katzenberger wollte eigentlich nur einen kleinen Gruß an ihre Follower auf Instagram senden. Doch am Ende achteten alle nur auf ihre Vagina! Aus gutem Grund...

Daniela Katzenberger: Ihre Vagina funkelt!

In dem Video, dass Daniela Katzenberger fröhlich mit ihren Fans teilt, funkelt und glitzert ausgerechnet die Vagina der berühmten Blondine! Ob es die Sonnenstrahlen sind oder aber die Glitzer-App Kirakira, die momentan super beliebt bei den Promis ist, die den Schritt der 31-Jährigen zum leuchten bringt, ist nicht klar. Doch den Fans entgeht die Glitzer-Vagina der Katze nicht!

"Dir funkelts zwischen den Beinen", "Da glitzerts im Schritt" oder "Was eine funkelnde ( \/ ) hahahahhahahahaha", schreiben die zahlreich unter den Beitrag von Daniela Katzenberger.

Daniela Katzenberger: War die Glitzer-Vagina Absicht?

Doch hat Daniela Katzenberger nicht gemerkt, wie es zwischen ihren Beinen funkelt oder hat sie den Post ganz bewusst gemacht? Eigentlich kann man sich nicht richtig vorstellen, dass ein Medienprofi wie Daniela Katzenberger so einen Beitrag versehentlich postet. Und auch mit dem Venussymbol in der Beschreibung spielt sie auf ihre Weiblichkeit an. Die Katze nimmt es eben einfach mit Humor...