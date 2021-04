Daniela Katzenberger: Drama auf Mallorca - Kehrt sie nach Deutschland zurück?

Kehrt Daniela nach Deutschland zurück?

Während einer Fragerunde auf Instagram will ein Fan wissen, ob Dani gerne auf Mallorca lebt. So richtig begeistert wirkt diese jedoch nicht. "Mh, ja, geht so. Ja, ich lebe halt hier. Aber das ist nicht meine Heimat und ich sage ja auch immer, daheim ist für mich Ludwigshafen und leben tu ich auf Mallorca", erklärt sie. Klingt fast so, als würde die Ehefrau von Lucas Cordalis nicht für immer auf der Insel leben wollen...

Einer, der die Sache anders sehen dürfte, ist Dieter Bohlen. Der gestand vor wenigen Tagen nämlich, dass er sich durchaus vorstellen könnte, Deutschland den Rücken zu kehren und eine Weile auf Mallorca zu leben. Vielleicht sollte er sich vorher noch einmal mit Daniela unterhalten und sich die Vor- und Nachteile vor Augen führen...